Экономисты рассказали, какие месяцы выгоднее выбирать для отпуска в 2021 году

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Время составлять графики отпусков на год грядущий; экономисты рассказали, какие месяцы выгоднее выбирать.

Осень — время составления графика отпусков на грядущий год. Экономисты рассказали, какие месяцы выгоднее всего выбирать. Советы экспертов приводит издание «АиФ».

По закону работникам положен ежегодный оплачиваемый отпуск в 28 дней. Он может быть разделён на части, но одна из них обязательно должна быть не менее 14 дней. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отдыха, в число календарных отпускных дней не включаются: работники могут использовать их вместе с другими частями отдыха.

При этом, размер отпускных зависит от количества рабочих дней в месяце: чем их больше, тем больше отпускные, и наоборот.

Недавно Министерство труда и социальной защиты опубликовало проект производственного календаря на 2021 год, где 247 рабочих дней, а также 118 выходных и праздничных. Ожидается, что, например, в январе мы будем отдыхать 10 дней подряд: с 1 по 10 число, а всего в первом месяце года будет 16 выходных, рабочих дней меньше — 15.

Размер отпускных рассчитывается из средней зарплаты за месяц. Оклад делят на количество рабочих дней — так и получаются отпускные.

«Чем меньше рабочих дней в месяце, тем выше стоимость одного рабочего дня, поэтому получится, что отпуск вы себе продлили за счёт праздников, а в финансовом плане проиграли», — отметила налоговый консультант, руководитель бухгалтерской компании Марина Чипеева.

С финансовой же точки зрения, более выгодным является вариант выхода в отпуск в месяц с наибольшим количеством рабочих дней.

«2021 год будет богат на такие месяцы. Согласно проекту календаря Минтруда, в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре будет по 22 рабочих дня. А вот январь (15 рабочих дней), февраль и май (по 19 рабочих дней) наоборот не позволят вам получить прибавку к зарплате за счёт отпускных», — пояснил финансовый консультант Евгений Марченко.

Напомним, сегодня Россия возобновила авиасообщение сразу с тремя странами.