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Экс-губернатор Омской области госпитализирован с коронавирусом

сегодня 15:17

Фото instagram.com/polezhaev.leonid

Бывший губернатор Омской области Леонид Полежаев госпитализирован в больницу с коронавирусом; лечить политика будут в клинике, которой руководит его сын.

В Минздраве Омской области сообщили о госпитализации экс-губернатор региона Леонида Полежаева с коронавирусом. Перевезли политика в Областную клиническую больницу, которую возглавляет его сын Константин Полежаев. Об этом сообщают местные СМИ.

Известно также, что состояние Полежаева оценивается как удовлетворительное и ему уже оказывают всю необходимую помощь. Экс-губернатору 80 лет.

Напомним, накануне 67-летний мэр российского города заразился коронавирусом.

Автор:
Денис Калин

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