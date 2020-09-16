Экс-губернатор Омской области госпитализирован с коронавирусом

Фото instagram.com/polezhaev.leonid

Бывший губернатор Омской области Леонид Полежаев госпитализирован в больницу с коронавирусом; лечить политика будут в клинике, которой руководит его сын.

В Минздраве Омской области сообщили о госпитализации экс-губернатор региона Леонида Полежаева с коронавирусом. Перевезли политика в Областную клиническую больницу, которую возглавляет его сын Константин Полежаев. Об этом сообщают местные СМИ.

Известно также, что состояние Полежаева оценивается как удовлетворительное и ему уже оказывают всю необходимую помощь. Экс-губернатору 80 лет.

Напомним, накануне 67-летний мэр российского города заразился коронавирусом.