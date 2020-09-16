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Ещё 79 человек умерли от коронавируса в России: сообщение оперативного штаба

сегодня 14:46

Фото Михаила Докукина / Сиб.фм

За сутки 79 человек в России стали жертвами коронавируса; выявлено 6 148 новых случаев заражения COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 6 148 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 22,7 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 79 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 2 895 человек.

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🔸 Еврейская АО — 10
🔸 Чеченская Республика — 4
🔸 Ненецкий АО — 1

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 103 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 418 летальных исходов, выздоровело 909 357 человек.

Автор:
Денис Калин

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