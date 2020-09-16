Ещё 79 человек умерли от коронавируса в России: сообщение оперативного штаба

Фото Михаила Докукина / Сиб.фм

За сутки 79 человек в России стали жертвами коронавируса; выявлено 6 148 новых случаев заражения COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 6 148 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 22,7 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 79 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 2 895 человек.



Москва — 860

Санкт-Петербург — 214

Московская область — 188

Ростовская область — 178

Нижегородская область — 165

Воронежская область — 158

Ставропольский край — 142

Кемеровская область — 127

Ульяновская область — 125

Свердловская область — 120

Самарская область — 114

Саратовская область — 108

Красноярский край — 102

Волгоградская область — 98

Оренбургская область — 98

Ханты-Мансийский АО — 98

Архангельская область — 94

Краснодарский край — 94

Пензенская область — 94

Республика Дагестан — 86

Удмуртская Республика — 82

Иркутская область — 78

Мурманская область — 77

Республика Крым — 77

Республика Коми — 75

Алтайский край — 73

Пермский край — 71

Кировская область — 70

Республика Алтай — 70

Приморский край — 70

Республика Калмыкия — 69

Челябинская область — 69

Республика Саха (Якутия) — 68

Республика Бурятия — 67

Хабаровский край — 67

Карачаево-Черкесская Республика — 66

Ямало-Ненецкий АО — 63

Тюменская область — 62

Томская область — 62

Новосибирская область — 61

Омская область — 59

Забайкальский край — 57

Астраханская область — 54

Белгородская область — 52

Брянская область — 51

Орловская область — 50

Ленинградская область — 50

Республика Ингушетия — 49

Ярославская область — 47

Ивановская область — 44

Вологодская область — 44

Кабардино-Балкарская Республика — 43

Калужская область — 42

Псковская область — 42

Тамбовская область — 36

Республика Тыва — 36

Республика Хакасия — 36

Костромская область — 34

Рязанская область — 34

Калининградская область — 34

Республика Северная Осетия — 34

Магаданская область — 34

Тверская область — 33

Республика Башкортостан — 33

Республика Мордовия — 33

Липецкая область — 32

Тульская область — 32

Владимирская область — 31

Новгородская область — 30

Амурская область — 30

Сахалинская область — 30

Севастополь — 28

Курская область — 27

Курганская область — 27

Чувашская Республика — 26

Республика Адыгея — 24

Республика Татарстан — 23

Республика Марий Эл — 20

Камчатский край — 20

Республика Карелия — 17

Смоленская область — 15

Еврейская АО — 10

Чеченская Республика — 4

Ненецкий АО — 1



Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 103 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 418 летальных исходов, выздоровело 909 357 человек.