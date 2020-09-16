Ещё 79 человек умерли от коронавируса в России: сообщение оперативного штаба
Фото Михаила Докукина / Сиб.фм
За сутки 79 человек в России стали жертвами коронавируса; выявлено 6 148 новых случаев заражения COVID-19.
За последние сутки в России выявлено 6 148 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 22,7 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 79 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 2 895 человек.
Москва — 860
Санкт-Петербург — 214
Московская область — 188
Ростовская область — 178
Нижегородская область — 165
Воронежская область — 158
Ставропольский край — 142
Кемеровская область — 127
Ульяновская область — 125
Свердловская область — 120
Самарская область — 114
Саратовская область — 108
Красноярский край — 102
Волгоградская область — 98
Оренбургская область — 98
Ханты-Мансийский АО — 98
Архангельская область — 94
Краснодарский край — 94
Пензенская область — 94
Республика Дагестан — 86
Удмуртская Республика — 82
Иркутская область — 78
Мурманская область — 77
Республика Крым — 77
Республика Коми — 75
Алтайский край — 73
Пермский край — 71
Кировская область — 70
Республика Алтай — 70
Приморский край — 70
Республика Калмыкия — 69
Челябинская область — 69
Республика Саха (Якутия) — 68
Республика Бурятия — 67
Хабаровский край — 67
Карачаево-Черкесская Республика — 66
Ямало-Ненецкий АО — 63
Тюменская область — 62
Томская область — 62
Новосибирская область — 61
Омская область — 59
Забайкальский край — 57
Астраханская область — 54
Белгородская область — 52
Брянская область — 51
Орловская область — 50
Ленинградская область — 50
Республика Ингушетия — 49
Ярославская область — 47
Ивановская область — 44
Вологодская область — 44
Кабардино-Балкарская Республика — 43
Калужская область — 42
Псковская область — 42
Тамбовская область — 36
Республика Тыва — 36
Республика Хакасия — 36
Костромская область — 34
Рязанская область — 34
Калининградская область — 34
Республика Северная Осетия — 34
Магаданская область — 34
Тверская область — 33
Республика Башкортостан — 33
Республика Мордовия — 33
Липецкая область — 32
Тульская область — 32
Владимирская область — 31
Новгородская область — 30
Амурская область — 30
Сахалинская область — 30
Севастополь — 28
Курская область — 27
Курганская область — 27
Чувашская Республика — 26
Республика Адыгея — 24
Республика Татарстан — 23
Республика Марий Эл — 20
Камчатский край — 20
Республика Карелия — 17
Смоленская область — 15
Еврейская АО — 10
Чеченская Республика — 4
Ненецкий АО — 1
Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 103 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 418 летальных исходов, выздоровело 909 357 человек.
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