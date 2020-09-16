Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Ещё три женщины умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области

вчера 23:58

Фото pixabay.com

Ещё три женщины умерли за сутки от коронавируса в Новосибирской области; за время пандемии скончалось уже 413 жителей региона.

В Новосибирской области за сутки от коронавируса вновь скончались три человека, об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с опасной вирусной инфекцией.

По данным штаба, за сутки в регионе от коронавируса умерли три женщины. Им было 68 лет, 65 лет и 81 год. Подробностей, а также данных о хронических заболеваниях пациенток не приводится.

Пик смертности от коронавируса на территории Новосибирской области пришелся за июль. Тогда в сутки выявляли по 120 новых пациентов с коронавирусом, суточная смертность составляла шесть человек.

На 3 сентября индекс летальности в регионе составил 3,18%, по сравнению с предыдущими данными он вырос на 0,06%. Показатель превышает общероссийский почти в два раза. Летальность считается так: соотношение общего числа заболевших с количеством умерших от коронавируса. Общероссийский показатель летальности составляет 1,74%.

Всего в Новосибирской области с начала пандемии зафиксирован 12 471 случай заражения коронавирусом, среди них 739 детей. Выздоровели 11 323 человека, умерли 413 пациентов.

Напомним, в России выявляют уже более 6 000 пациентов с коронавирусом ежедневно, Сибирь второй волной инфекции накрыло больше всех.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

0

Теги

Новосибирская область
коронавирус
оперштаб
три женщины

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

91881
«Взяла кредит, чтобы собрать детей в школу»: родители просят выплатить пособие на детей в октябре
31707
Тело нашли возле кладбища: Следком сообщил подробности гибели известного учёного в Новосибирске
31055
«Магнитка» в гостях накидала четыре шайбы в ворота ЦСКА за полпериода и выскочила на первое место в КХЛ
31043
В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли ещё три человека
29098
«Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и подвинул «Зенит» на первом месте
23873
Не гриппуйте!: в Новосибирской области 300 тысяч жителей привились от гриппа за неделю
19862
Автоматические продления выплат от ПФР продолжатся до 1 октября