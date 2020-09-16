Ещё три женщины умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области

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Ещё три женщины умерли за сутки от коронавируса в Новосибирской области; за время пандемии скончалось уже 413 жителей региона.

В Новосибирской области за сутки от коронавируса вновь скончались три человека, об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с опасной вирусной инфекцией.

По данным штаба, за сутки в регионе от коронавируса умерли три женщины. Им было 68 лет, 65 лет и 81 год. Подробностей, а также данных о хронических заболеваниях пациенток не приводится.

Пик смертности от коронавируса на территории Новосибирской области пришелся за июль. Тогда в сутки выявляли по 120 новых пациентов с коронавирусом, суточная смертность составляла шесть человек.

На 3 сентября индекс летальности в регионе составил 3,18%, по сравнению с предыдущими данными он вырос на 0,06%. Показатель превышает общероссийский почти в два раза. Летальность считается так: соотношение общего числа заболевших с количеством умерших от коронавируса. Общероссийский показатель летальности составляет 1,74%.

Всего в Новосибирской области с начала пандемии зафиксирован 12 471 случай заражения коронавирусом, среди них 739 детей. Выздоровели 11 323 человека, умерли 413 пациентов.

Напомним, в России выявляют уже более 6 000 пациентов с коронавирусом ежедневно, Сибирь второй волной инфекции накрыло больше всех.