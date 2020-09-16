ФК «Новосибирск» – «Зенит-Ижевск»: дата и время матча

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новосибирские футболисты сыграют с игроками клуба «Зенит-Ижевск» в понедельник, 21 сентября. Матч начнётся в 19:00 по местному времени.

Футбольный клуб «Новосибирск» сыграет с ижевским «Зенитом» завтра в 19:00. Матч первенства ПФЛ пройдёт на стадионе «Спартак».

В предыдущей игре против дублёров «Урала» новосибирцы упустили победу на последних минутах и встреча закончилась ничьей 1:1. До этого сибирякам удалось обыграть «Челябинск» с минимальным перевесом. Сейчас «Новосибирск» занимает вторую строчку первенства с 14-ю очками после шести игр. Уступает команда только «КАМАЗу» из Набережных Челнов, который пока не проиграл ни одного матча и держится на первом месте турнира с 18-ю очками.

«Зенит-Ижевск» в предыдущем матче обыграл команду «Носта» со счётом 2:0. Всего команда выиграла два матча и после шести туров занимает 10-е место в таблице ПФЛ.

Игра явно будет непростой. Новосибирцам важно выиграть этот матч, так как уже 24 сентября предстоит сложная игра с лидером чемпионата – «КАМАЗом», и в случае двух побед сибиряки возглавят таблицу. «Зенит-Ижевск» же имеет все шансы переместиться сразу на три места и занять седьмую строчку первенства.

Напомним, купить билет на важный матч с «КАМАЗом» ещё можно. Расписание работы касс представили в ФК «Новосибирск».