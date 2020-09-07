Глава Барабинского района ушёл в отставку, чтобы «сосредоточиться на депутатской деятельности»

Фото с сайта wikipedia.org

Евгений Бессонов заявил о решении уйти в отставку; и.о. главы района назначен Игорь Кутепов.

Глава Барабинского района Новосибирской области Евгений Бессонов решил уйти в отставку. Об этом сообщает «АиФ» со ссылкой на заявление Бессонова. Ранее его избрали депутатом одновременно Новочановского и Таскаевского сельсоветов.

Евгений Бессонов подчеркнул, что планирует «сосредоточиться на депутатской деятельности». Исполняющим обязанности главы района в настоящее время назначен Игорь Кутепов.

До назначения главой Барабинского района в 2016 году Евгений Бессонов был заместителем главы. А ещё ранее – трудился в компании «Ростелеком».

Напомним, 7 сентября за оскорбления в адрес депутата Константина Терещенко оштрафовали мэра Барабинска Романа Боброва.