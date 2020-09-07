Глава Барабинского района ушёл в отставку, чтобы «сосредоточиться на депутатской деятельности»
Фото с сайта wikipedia.org
Евгений Бессонов заявил о решении уйти в отставку; и.о. главы района назначен Игорь Кутепов.
Глава Барабинского района Новосибирской области Евгений Бессонов решил уйти в отставку. Об этом сообщает «АиФ» со ссылкой на заявление Бессонова. Ранее его избрали депутатом одновременно Новочановского и Таскаевского сельсоветов.
Евгений Бессонов подчеркнул, что планирует «сосредоточиться на депутатской деятельности». Исполняющим обязанности главы района в настоящее время назначен Игорь Кутепов.
До назначения главой Барабинского района в 2016 году Евгений Бессонов был заместителем главы. А ещё ранее – трудился в компании «Ростелеком».
Напомним, 7 сентября за оскорбления в адрес депутата Константина Терещенко оштрафовали мэра Барабинска Романа Боброва.
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