Хуснуллин введёт в строй в Новосибирской области четыре проблемных дома

Фото правительство Новосибирской области

Четыре проблемных дома введут в строй в Новосибирской области; всего до конца года доведут до ума шесть долгостроев.

В Новосибирской области введут в строй четыре проблемных дома благодаря прямому вмешательству вице-премьера правительства Марата Хуснуллина. Об этом сообщила пресс-служба Наблюдательного совета Фонда защиты прав дольщиков.

Также вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о принятии решений и выплате компенсаций дольщикам четырёх застройщиков банкротов.

«Приняли решение по домам сразу в 11 регионах, что поможет восстановить в правах более 4,3 тысяч человек», — заявил Хуснуллин.

В Новосибирской области достроят три дома в микрорайоне «Закаменский» — № 11, 12 и 13, а также дом ЖСК «Калинина 20». Всего до конца года в Новосибирске введут шесть долгостроев. Напомним, всего в Новосибирске в список проблемных попали 53 долгостроя.

Напомним, было отрыто строительство второго терминала международного аэропорта Толмачёво.