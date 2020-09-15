Испанец восхитился Сибирью после путешествия по Транссибу

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Испанский журналист Хавьер Аргельо рассказал о впечатлениях от путешествия по Транссибу; путешественник заявил, что в Сибири ему понравилось.

Восемь тысяч километров пересёк на поезде испанский журналист Хавьер Аргельо по Транссибу. Путешественник ехал из Москвы до Пекина и пересёк Сибирь. О захватывающем опыте Аргельо написал в газете Pais.

«Сибирь – одно из тех немногих мест, где до сих пор сохраняется колорит неизведанных территорий. Безмерные просторы сочетаются с глубокой историей. Неизбежно путешественники оказываются в тех временах, когда русские цари и китайские императоры как могли защищались от устрашающих набегов монгольских татар, во времена исследований и анимизма, шаманов и завоеваний, ссылок и революций», – приводит слова Аргельо издание Радио Sputnik.

Также журналист отметил, что Новосибирск в некотором смысле можно считать европейским городом. Его особенно привлеки музей, посвящённый строительству Транссиба, и ночные виды столицы Сибири.

Аргельо не оставил без внимания и Красноярский край. Ему понравились просторы региона, которые в пять раз больше Испании, но живут в крае менее трёх миллионов человек.

Иркутск удивил журналиста многонациональностью. В своём материале он вспоминает декабристов, сосланных в Сибирь в XIX веке, и отмечает, что они внесли серьёзный вклад в культурное развитие региона.

Отдельное внимание путешественник уделил Байкалу и Бурятии.

«Планета внезапно стала такой маленькой. Сибирь необъятна, как и впечатления от путешествия на поезде», — подытожил Аргельо.

Напомним, в Новосибирске проходят концерты Транссибирского арт-фестиваля.