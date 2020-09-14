Карелин в новосибирском заксобрании и самая горячая дальнобойщица страны – Итоги недели Сиб.фм

Коллаж Сиб.фм

Главным событием всей недели стали отголоски прошедших в минувшие выходные выборов: сначала всю ночь считали голоса, потом распределяли мандаты, мимоходом изучали расходы кандидатов на избирательную кампанию. Но прошедшие семь дней запомнятся и другими новостями. Главные из них – в Итогах недели Сиб.фм.

Выбор сделан

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Понедельник, 14 сентября, для многих начался с бессонной ночи. Избирательные комиссии подсчитывали бюллетени, кандидаты в депутаты и мэры с нетерпением ждали результатов. В Новосибирской области прошли сотни выборных кампаний, было распределено около 5 тысяч депутатских кресел. Но самыми важными были, конечно, выборы в горсовет Новосибирска и Законодательное собрание Новосибирской области. В целом по региону убедительную победу одержала партия «Единая Россия». Она сохранила большинство в горсовете и заксобрании, а также во всех муниципальных представительных органах.

Однако прошедшая избирательная кампания принесла и множество сюрпризов. Горсовет Новосибирска обновился почти наполовину. На ряде округов победили независимые кандидаты. Сессии теперь гарантированно будут проходить гораздо живее. Но пойдёт ли это на пользу территориям и избирателям, покажет время.

Внешкольный роман

Фото из социальных сетей

Во вторник, 15 сентября, стало известно об очередной скандальной любовной истории с участием школьницы. Ученица одной из школ Новосибирска забеременела. Вероятным отцом будущего ребёнка является 22-летний парень. Если первая по возрасту ещё хоть как-то годится в Джульетты, то второй на звание Ромео точно не тянет – слишком уж велика разница в возрасте. Любовь на грани социального благополучия получилась бурной и напомнила недавнюю историю с беременностью 14-летней школьницы из Красноярска. Разбираться во всех обстоятельствах нежных чувств этой нетипичной пары теперь будут детский омбудсмен и органы опеки. Не исключено, что в ситуацию придётся вмешаться и правоохранительным органам. Юридический эксперт Сиб.фм считает, что даже обоюдное согласие в такой ситуации не гарантирует взрослому партнёру индульгенцию от санкций одной очень неприятной статьи уголовного кодекса.

Везёт кому-то

Фото из Instagram Ульяны Королёвой

В среду, 16 сентября, пользователей соцсетей взволновали фотографии жительницы Красноярска Ульяны Королёвой. Белокурая красавица из Сибири занимается непривычным для женщин делом – перевозит грузы. А в свободное от работы время она радует подписчиков своей страницы новыми снимками. Рассказывать о них можно долго, но лучше увидеть их и оценить самостоятельно в материале Сиб.фм.

Рокировка Карелина

Фото с сайта Госдумы РФ

В четверг, 17 сентября, депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Карелин написал заявление на досрочное прекращение депутатских полномочий. Своё решение он обосновал тем, что по итогам сентябрьских выборов прошёл по партийному списку «Единой России» в заксобрание региона и намерен реализовать своё право на депутатский мандат.

Казалось бы, зачем одному из опытнейших законотворцев, впервые избранному в 1999 году и с тех пор неизменно сохранявшему своё место в Госдуме, менять кресло в здании на Охотном ряду в Москве на региональный парламент. Однако многие аналитики и инсайдеры отмечают, что это лишь способ перейти на более высокий уровень. По прогнозам Карелин будет делегирован заксобранием в верхнюю палату Федерального Собрания и уже этой осенью начнёт работать в Совете Федерации.

Рыбинский маньяк

Фото из Telegram-канала «Полковник Трифонов»

В пятницу, 18 сентября, в Ярославской области был задержан Виталий Молчанов. Его подозревают в жесточайшем убийстве двух маленьких девочек – дочерей сожительницы мужчины. Мать с детьми жила в Новосибирской области, затем переехала в Омскую, область, а позднее перебралась в Рыбинск в Ярославской области. Там женщина жила вместе с Молчановым, который ранее был судим по нескольким тяжёлым статьям. Такой гражданский союз закончился трагедией. Молчанов несколько дней скрывался неподалёку от места совершения преступления. Шансов долго скрываться от полиции у него почти не было. Между тем в социальных сетях люди обсуждают не только само жуткое преступление, но и опрометчивое поведение женщины, которая оставляла детей наедине с маньяком. Пользователи считают, что такая халатность преступна и должна повлечь за собой наказание.

Новый сезон

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В субботу, 19 сентября, Новосибирский театр оперы и балета открыл новый сезон. Перерыв между выступлениями в этом году получился беспрецедентно долгим. Спектаклей в НОВАТе не было с весны из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Субботним вечером здесь показали оперу Чайковского «Иоланта». Зал был почти полным – настолько, насколько позволяют новые правила проведения массовых культурных мероприятий. Теперь любители оперы и балета смогут регулярно наслаждаться классической музыкой и пластикой танцоров.

Полицейский беспредел

Фото предоставлены Михаилом Бондаренко

В воскресенье, 20 сентября, полиция и следственные органы начали проверку сообщения жителя Новосибирской области о том, что его жестоко избили сотрудники полиции. Он утверждает, что пьяные правоохранители вломились в его дом, били на глазах у жены и детей, а затем вывезли в лес, где продолжили экзекуцию. Мужчина заявляет, что в этот вечер от людей в погонах пострадали ещё несколько человек. В МВД уже заявили, что если данные подтвердятся, сотрудники будут уволены. Впрочем, лишение погон – не самое серьёзное, что грозит дебоширам. Ситуацию проверяет Следственный комитет. А это уже перспектива уголовного наказания.

Такими были самые заметные события с 14 по 20 сентября. Чем запомнятся следующие семь дней – расскажем в воскресенье в Итогах недели Сиб.фм.

Берегите себя и своих близких.