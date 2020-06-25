«Лечил» даже онкологию: лжецелитель колол грязными иглами и продавал новосибирцам наркотики под видом буддисткого монаха

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Пациентам становилось только хуже; против иностранца в одеждах тибетского ученика Далай-ламы возбудили уголовное дело.

В Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении иностранца, который наладил доходный бизнес на религии и здоровье. Приём он вёл в одеждах буддистского монаха и обещал последователям чудесное исцеление от самых грозных болезней, сообщают «Вести Новосибирск».

Горожанка рассказала, что пошла к лжецелителю по совету знакомой в надежде вылечить спину. Та уверила её, что известный якобы буддистский проповедник и целитель Геше Дакпа является учеником Далай-ламы и спасает даже от онкологии.

«По пульсу он определил у меня проблемы с суставами, хотя они меня не беспокоят. Прошла 5 сеансов иглотерапии, и посоветовали волшебные пилюли. Я знаю, что пилюли у них делились на обычные и волшебные: для серьёзных заболеваний. Он по своему рецепту заваривал чай с молоком и солью, никого не подпускал. Отдала я около 4 тысяч рублей», — поделилась обманутая женщина.

Естественно, ни пилюли, ни иголки ей не помогли. При этом некоторые пациенты отдавали десятки тысяч рублей, но им становилось только хуже.

Из обращения на странице Дакпы в социальных сетях: «Я с дочерью была у вас на приёме в Новосибирске. Диагноз «рассеянный склероз». Принимаем ваше лекарство две недели. Может ли оно дать обострение? Сделали МРТ головы и обнаружили новый очаг».

Стоит отметить, что на вопрос пациентки «целитель» не ответил.

Когда один из пострадавших написал заявление, в гости к «тибетскому монаху» пришли Росздравнадзор и правоохранительные органы. Отсутствие лицензии на медицинские услуги, просроченные инструменты для иглоукалывания и антисанитария ─ самые невинные нарушения. Интереснее оказался секрет волшебства тех самых пилюль, которыми псевдоцелитель лечил все болезни.

«Препараты, которые давали гражданам, ─ это самодельные пилюли, в которых находились наркотические вещества. Они вызывали привыкание. Небольшое обезболивание человек воспринимал как эффект выздоровления. Но эти препараты ничем не могут помочь. Кроме того, нашли непонятные таблетки без надписей на русском языке, которые тоже выдавали гражданам», — рассказала руководитель управления Росздравнадзора по Новосибирской области Елена Хрусталёва.

«Тибетский монах» гастролировал по многим городам страны. В Новосибирске вёл приём в квартире обычного многоэтажного дома. Ещё недавно, по словам соседей, сюда шло много жаждущих избавиться от болезней. Теперь дверь никто не открывает. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

В действиях «целителя» следователи видят и признаки мошенничества. В настоящее время выясняют круг обманутых. Все пострадавшие могут обратиться в правоохранительные органы по номеру телефона 8 (383) 269 -75-25.

Напомним, 25 июня в Новосибирске осудили лжекосметолога.