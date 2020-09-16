Лосёнок решил пообедать: в Алтайском заповеднике впервые за 15 лет заметили лося

Фотографии с сайта wikipedia.org и Светланы Кульбацкой

Лосёнка сфотографировала инспектор заповедника; специалисты отмечают, что не заповедная территория для лося более привлекательна.

В Алтайском заповеднике впервые за 15 лет заметили лося, сообщают «Новости Горного Алтая». Лосёнка, который кормился в пойме реки Ойер, заметила и сфотографировала государственный инспектор Алтайского заповедника Светлана Кульбацкая.

Старший научный сотрудник Алтайского заповедника Юрий Калинкин, считает, что это сеголеток (лосёнок, родившийся в этом году).

Последний раз лосей в этих местах встречали более 15 лет назад. Юрий Калинкин отмечает, что видел здесь крупного парнокопытного в 2003 году.

«Не заповедная территория для лося более привлекательна из-за обширных вырубок, где животные предпочитают кормиться молодыми побегами ивы, берёзы. В заповедные старые леса лоси заходят редко», — комментирует зоолог.

На Телецком озере есть хорошие места для питания лося и марала водорослями и прибрежно-водной растительностью, но из-за повышенного антропогенного пресса животные редко их используют.

Согласно данным Летописи природы Алтайского заповедника, в 1959 году в бассейне реки Ойер держалось небольшое количество лося, в 1976 году на этом участке было отмечено перемещение лосей на заповедную территорию.

Река Ойер впадает в Телецкое озеро в его северной части, она берёт начало в тайге и впадает в озеро у подножия горы Чепту. По реке проходит граница Алтайского заповедника, отсюда он начинается.

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