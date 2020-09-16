Массовый падёж домашней птицы зарегистрировали в районах Новосибирской области

Фото pixabay.com видео "Убинский вестник" в социальной сети "ВКонтакте"

Жители Убинского района заметили массовый мор домашней птицы; гибель птицы также зарегистрирована на Каргатской птицефабрике.

В Новосибирской области отмечен массовый мор домашней птицы. Жители Убинского района сообщили о гибели птицы на личных подворьях Невского и Борисоглебского сельсоветов. Информация об этом появилась на странице сообщества «Убинский вестник» в социальной сети «ВКонтакте».

«Сначала наблюдались единичные случаи, а теперь птицы погибают массово. Фото и видео нет, но по симптомам: курица кружится, садится на лапы, у неё начинается затрудненное дыхание, и через какое-то время она умирает», — приводит слова жителя района сообщество.

К посту прикреплено видео, сделанное на Каргатской птицефабрике. 31 августа сотрудники одного из цехов обнаружили мертвыми несколько тысяч голов птицы, которая готовилась на убой.

Гибель птицы подтвердили в региональном управлении ветеринарии, заявив, что оперативно проведённые исследования не подтвердили завоз птичьего гриппа в Новосибирскую область. Выдвинуто предположение, что смерть наступила в результате отравлением испорченным кормом.

Напомним, 17 сентября в половине районов соседней Омской области ввели карантин из-за вспышки птичьего гриппа.