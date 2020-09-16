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Матч «Сибири» и «Йокерита» состоится, несмотря на коронавирус и карантин

сегодня 20:20

Фото pixabay.com

Матч «Сибири» и «Йокерита» состоится; все последние тесты финских хоккеистов на коронавирус дали отрицательный характер.

Хоккеисты финского ХК «Йокерит» вышли с карантина и проведут матч с ХК «Сибирь». Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, игроки финской команды трижды прошли тестирование на коронавирус после игры с «Нефтехимиком», и все результаты оказались отрицательными.

Последний тест команда сдала 18 сентября. Клуб принял решение отправить игроков на карантин, матчи перенесли на более поздние даты. Теперь же первым матчем после карантина, который проведут финны, станет игра с новосибирской командой.

Стоит отметить, что ближайший матч ХК «Сибирь» проведет 21 сентября против минского «Динамо». Игра же с финским «Йокеритом» пройдет 25 сентября.

Напомним, московские «армейцы» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на своей площадке проиграли магнитогорскому «Металлургу».

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

хоккей
кхл
«Сибири»

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