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Медики не обращали внимание: мужчина умер на пороге поликлиники в Самаре

сегодня 18:01

Фото с сайта pixabay.com, скриншот видео из социальной сети «ВКонтакте»

По Сети разлетелась шокирующая видеозапись; очевидцы негодуют, видя бездействие врачей.

По Сети разлетелась видеозапись, снятая жителем Самары в поликлинике № 14 Промышленного района. Там 17 сентября произошёл трагический случай: прямо на пороге больницы умер пожилой мужчина. Очевидец отмечает, что медики не торопились оказать ему помощь.

На записи видно, как из дверей поликлиники выходит женщина, она несёт нашатырь, но мужчина на него уже никак не реагирует. Вторая сотрудница поликлиники говорит, что нужно вызвать скорую помощь. Люди, стоявшие вокруг, негодуют. С момента падения мужчины прошло уже 15 минут. Естественно, скорую они вызвали сразу, но ситуация по-прежнему не решена.

Мужчина, который снимал видео, предположил, что, быть может, вышедшим медикам стоит сделать мужчине массаж сердца, но те разводят руками. Бабушка, которая в тот день была с погибшим, тихо всхлипывает: «Серёженька».

Местные СМИ отмечают, что на ситуацию уже обратили внимание надзорные ведомства. Прокурор Самары Никита Зубко поручил провести проверку всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, 17 сентября жительница Самары зарезала продавца и едва не убила охранника.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

видео
скандал
медики
погиб человек
Самара

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