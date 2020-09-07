Мужская сила: рецепты вкусных блюд для повышения потенции
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Вкусные и полезные продукты способны положительно влиять на мужскую потенцию; рецепт свекольного смузи и другие секреты уверенности в себе.
Повысить мужскую потенцию способны вкусные и полезные продукты. Об этом заявили врачи. Советы экспертов публикуют «Кубанские новости».
Если у мужчины нет серьёзных хронических заболеваний или травм, то врачи склонны винить в повторяющихся неудачах в постели неправильный режим, вредные привычки и любовь к вредным продуктам.
По мнению специалистов, всем мужчинам независимо от возраста следует дружить со спортом и правильно питаться. Тогда в случае неудач будет достаточно легко исправить проблему. Например, регулярно пить напитки, возвращающие мужскую силу.
Рецепт свекольного смузи
Смешайте в ёмкости свекольный сок (из отварной свёклы) – 50 мл, тёплое молоко – 100 мл и кедровые орешки (можно заменить грецкими) — 50 г. Измельчите всё погружным блендером.
Пить рекомендуется один раз в день. Этот напиток является одним из эффективных способов профилактики заболевания предстательной железы. А также помогает улучшить состояние кровеносных сосудов.
Сила кобыльего молока
Кумыс давно известен своими полезными свойствами. Он отодвигает наступление старости, уменьшает риск возникновения онкологии и укрепляет мужскую силу.
Секрет зелёного чая
Свежезаваренный напиток мужчинам рекомендуется пить каждый день.
Зелёный чай нормализует давление, тонизирует и весьма эффективно повышает потенцию.
Кроме того, врачи рекомендуют избегать стрессов и конфликтов как на работе, так и в семье. Здоровый образ жизни и спокойствие – два главных секрета уверенности в себе каждого мужчины.
Напомним, 7 сентября диетологи дали рекомендации по меню романтического ужина на двоих.
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