Мужская сила: рецепты вкусных блюд для повышения потенции

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Вкусные и полезные продукты способны положительно влиять на мужскую потенцию; рецепт свекольного смузи и другие секреты уверенности в себе.

Повысить мужскую потенцию способны вкусные и полезные продукты. Об этом заявили врачи. Советы экспертов публикуют «Кубанские новости».

Если у мужчины нет серьёзных хронических заболеваний или травм, то врачи склонны винить в повторяющихся неудачах в постели неправильный режим, вредные привычки и любовь к вредным продуктам.

По мнению специалистов, всем мужчинам независимо от возраста следует дружить со спортом и правильно питаться. Тогда в случае неудач будет достаточно легко исправить проблему. Например, регулярно пить напитки, возвращающие мужскую силу.

Рецепт свекольного смузи

Смешайте в ёмкости свекольный сок (из отварной свёклы) – 50 мл, тёплое молоко – 100 мл и кедровые орешки (можно заменить грецкими) — 50 г. Измельчите всё погружным блендером.

Пить рекомендуется один раз в день. Этот напиток является одним из эффективных способов профилактики заболевания предстательной железы. А также помогает улучшить состояние кровеносных сосудов.

Сила кобыльего молока

Кумыс давно известен своими полезными свойствами. Он отодвигает наступление старости, уменьшает риск возникновения онкологии и укрепляет мужскую силу.

Секрет зелёного чая

Свежезаваренный напиток мужчинам рекомендуется пить каждый день.

Зелёный чай нормализует давление, тонизирует и весьма эффективно повышает потенцию.

Кроме того, врачи рекомендуют избегать стрессов и конфликтов как на работе, так и в семье. Здоровый образ жизни и спокойствие – два главных секрета уверенности в себе каждого мужчины.

Напомним, 7 сентября диетологи дали рекомендации по меню романтического ужина на двоих.