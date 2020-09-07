На кладбище в Томске нашли тело с огнестрельным ранением

Фото СК по Томской области

Следственный комитет начал проверку по факту обнаружения тела на кладбище; у мужчины огнестрельное ранение.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области проводится проверка по факту обнаружения тела мужчины с огнестрельным ранением на территории старого кладбища в Томске.

Личность погибшего установлена. Два месяца назад у мужчины умерла мать. Одной из версий следствия является версия о том, что он свёл счёты с жизнью, произведя выстрел из обреза двуствольного охотничьего ружья.

СК не сообщает, было ли обнаружено рядом с трупом оружие. В настоящее время проводятся следственно-оперативные действия по установлению полной картины произошедшего.

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