Надбавки и пособия от государства в октябре: кто из россиян сможет их получить

Фотографии с сайтов pixabay.com и минобороны.рф

Некоторые категории граждан страны могут рассчитывать на дополнительные выплаты в октябре; Михаил Мишустин подписал постановления.

В октябре у сотрудников российских силовых ведомств увеличатся зарплаты на 3 %. А медицинские работники в следующем месяце могут рассчитывать на «коронавирусные» выплаты, которые полностью освобождены от НДФЛ.

В июле председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, по которому оклады сотрудников силовых ведомств повысятся в 1,03 раза.

Кроме того, заработная плата вырастет у сотрудников ФСИН, МВД, таможенной службы, пожарных и начальствующего состава органов фельдъегерской связи.

Согласно проекту приказа, довольствие самого низкооплачиваемого контрактника — рядового на первичной воинской должности — вырастет на 489 рублей. Самую большую прибавку к зарплате получит замминистра обороны страны в звании генерала армии— 2 344 рубля.

Также Мишустин продлил до 15 октября выплаты медицинским работникам, которые задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Врачам полагается 80 тысяч рублей, фельдшерам и медсёстрам — 50 тысяч, младшему медперсоналу — 25 тысяч.

Напомним, 20 мая медработники Новосибирска жаловались в Следком на отсутствие обещанных выплат.