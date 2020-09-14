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Новосибирский зоопарк поделился россомахой с Венгрией

сегодня 19:26

Фото pixabay.com

Новосибирский зоопарк отправил росомаху в Венгрию; в Ленинградскую область отправлены четыре глухаря.

Новосибирский зоопарк отправил нескольких животных в зоосады других городов и стран, об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора по НСО.

Так в начале месяца 8-месячная самка росомахи отправилась из Новосибирска в Венгрию, в город Печ. В Ленинградскую область отправлены четыре глухаря, а в Нижний Новгород – годовалая самка золотистоголового львиного тамарина.

«Перевозка животного осуществлялась в сопровождении соответствующего ветеринарного сертификата с разрешения Россельхознадзора и с соблюдением ветеринарно-санитарных требований страны-импортера», — также добавили в ведомстве.

В настоящее время все животные размещены на территории принимающих сторон.

Напомним, жительница Алтайского края спасла краснокнижного хохлатого осоеда.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

Новосибирский зоопарк
венгрия
россомаха

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