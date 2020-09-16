Обвинённый в изнасиловании следователя россиянин съел шуруп в знак протеста

Фото ТЮРЬМА- LIFE / YouTube

Обвиняемый в изнасиловании российский правозащитник в знак протеста съел шуруп; Ушаков проглотил половину шариковой ручки, два черенка от столовых ложек и две зубные щетки.

Российский правозащитник Gulagu.net Борис Ушаков, обвиняемый в изнасиловании бывшего следователя, в знак протеста проглотил несколько предметов, поджег полотенце и сломал унитаз в СИЗО. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Считая, что его задержали по сфабрикованному обвинению, он выразил свое несогласие, устроив бунт. Ушаков проглотил половину шариковой ручки, два черенка от столовых ложек и две зубные щетки. После чего он поджег полотенце и сломал бачок унитаза. За это его перевели на время в карцер, где он тут же съел шуруп. Все проглоченные предметы врачи извлекли из Ушакова.

10 июля сообщалось, что правозащитник, находящийся в московском СИЗО, попытался покончить с собой. К нему подселили арестанта, которого обязали довести Ушакова до нервного срыва и до решения свести счеты с жизнью. Он ел выдаваемое пропитание в тот момент, когда правозащитник голодал. Если заключенный объявляет голодовку, его обязаны содержать в одиночной камере.

О задержании Ушакова в Москве стало известно в июне. По версии следствия, он угрожал убийством бывшему следователю Татьяне Козловой, после чего изнасиловал ее. Правозащитник отвергает обвинения и называет их клеветой.

Напомним, житель Новосибирской области пожаловался на избивших его палкой, шваброй и уздой пьяных полицейских.