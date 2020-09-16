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Остался без бампера: два автомобиля такси столкнулись в центре Новосибирска

сегодня 16:31

Фото из группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте»

На улице Селезнёва столкнулись два седана такси; от удара у одного из автомобилей слетел бампер.

Автомобили такси столкнулись возле дома № 39 на улице Селезнёва. Обе машины получили серьезные повреждения: одна осталась без бампера, у второй помяты двери. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Брендированный седан KIA Rio, выезжая со двора, врезался в Renault Logan. От удара первый остался без бампера с погнутыми капотом и крылом. Французскому автомобилю помяло обе правые двери.

Информации о пострадавших в ДТП не поступало.

Напомним, 17 сентября водитель сбил ребёнка и скрылся с места ДТП. Надолго исчезнуть ему не удалось: личность лихача удалось установить.

Автор:
Денис Калин

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Теги

ДТП
авария

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