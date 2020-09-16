Осторожно – коронавирус: вирусолог рассказала, как долго опасны выздоровевшие пациенты

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Вирусолог прокомментировала недавнее заявление Анны Поповой; врач считает, что у выздоровевших пациентов коронавирус может находиться в организме только в латентном виде.

Даже если коронавирус способен сохраняться после выздоровления, он может находиться в организме только в латентном виде, внутри клеток. Об этом заявила ИА «Красная Весна» директор Института биологии и биомедицины Университета Лобачевского (вуз-участник Проекта 5-100) Мария Ведунова, комментируя заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о заразности переболевших COVID-19.

Ранее Попова сказала, что способность заразить окружающих коронавирусом сохраняется до трёх месяцев. По её словам, в России фиксировали выделение вируса заболевшими «вплоть до 48 дней, а за рубежом есть наблюдения — до 90 дней».

Ведунова напоминает, что вирусы — это огромная и разнообразная по строению и особенностям цикла группа. Несмотря на выдающиеся успехи человечества в молекулярной биологии и вирусологии последних десятилетий, очень много из особенностей функционирования и взаимодействия вирусов с организмом-хозяином остаётся неизвестным, однако существуют общебиологические закономерности работы иммунитета и элиминации вирусных частиц.

«Существует ли возможность долговременной персистенции вирусных частиц в организме после перенесённого заболевания (в бессимптомной, лёгкой или тяжёлой форме)? Ранее ни у одного из вирусов группы SARS подобных явлений описано не было», — утверждает Ведунова.

Она напоминает, что большая часть населения планеты является носителями герпес-вирусов, многие цитомегаловирусов, но это не значит, что мы постоянно их выделяем в окружающую среду.

«Носительство означает, что вирус есть в организме, но он не активен, точнее, он постоянно пытается быть активным, но иммунитет ему не даёт и только при снижении иммунитета герпес-вирусы просыпаются, в организме появляются полноценные вирусные частицы и человек становится заразным, что не очень страшно, так как большая часть окружающих и так уже инфицирована».

Даже если коронавирус способен сохраняться после выздоровления, он может находиться в организме только в латентном виде, внутри клеток. Если он остаётся в активном состоянии и продолжает активно размножаться — человек не выздоравливает. Вирус — это паразитическая форма и он не может существовать, не причиняя вреда клеткам человека, а причиняя вред, он вызывает симптомы болезни.

Безвредным он может быть только в спящем состоянии, как вирус простого герпеса. Однако это не означает, что отдельные вирусные белки не продолжают какое-то время обнаруживаться в организме, именно их (и ещё циркулирующие иммунные комплексы) иногда идентифицируют у выздоровевших людей.

Напомним, сегодня стало известно о том, что в Бердске родители отправили больного коронавирусом ребёнка в школу.