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«Отвратительно»: Виктория Бекхэм разгневала поклонников скандальным видео с обнажённой грудью

сегодня 13:55

Фото и скриншот видео из аккаунта victoriabeckham в Instagram

Модельер выложила скандальное видео за несколько дней до показа новой коллекции; не все поклонники оценили произведение искусства.

Виктория Бекхэм выложила в своём аккаунте Instagram видео, на котором запечатлена предположительно модель с обнажённой грудью. Публикация возмутила фанатов модельера.

На ролике девушка обнажена по пояс, её тело закрывает только прозрачная ткань. Лица модели не видно. Видео появилось в Instagram звезды за несколько дней до показа новой коллекции на Неделе моды в Лондоне.

Поклонники Бекхэм возмутились такому откровенному ролику.

«Это ужасно»;

«Как отвратительно и унизительно для женщин»;

«Это ужасно, я так разочарована», - написали пользователи.

Однако некоторые всё же оценили пост Бекхэм, написав под ним восторженные отзывы: «красиво» и «восхитительно».

«Это разрешено в Instagram?» — поинтересовался один из подписчиков.

Отметим, что в Instagram запрещено размещать фотографии и видео с обнажённым телом, но для произведений искусства сделано исключение. Судя по всему, данный пост Виктории Бекхэм был расценён именно так.

Напомним, 17 сентября Виктория Бекхэм рассказала о своей любимой диете.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

видео
скандал
фанат
Виктория Бекхэм

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