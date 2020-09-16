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ПФР: российские пенсионеры могут получить доплату за 3 месяца с октября по декабрь

сегодня 12:29

Фотографии с сайта pixabay.com

Дополнительные выплаты предусмотрены для определённой категории пожилых россиян; в Пенсионном фонде рассказали, кто может рассчитывать на доплату.

В Пенсионном фонде рассказали о доплате за три месяца. Такая денежная прибавка положена всем работающим пенсионерам после увольнения. Продолжая трудиться, они получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учёта проводимых индексаций. А вот после ухода на заслуженный отдых пенсии пересчитываются по особой схеме.

К примеру, пенсионер уволится с работы в сентябре. Отчётность от работодателя за этот месяц поступит в ПФР в октябре, по ней пожилой гражданин ещё будет числиться в списках сотрудников. А вот в ноябре руководство подаст документы за октябрь — по ним пенсионер уже будет считаться безработным.

«В декабре территориальный орган ПФР на основании поступивших сведений выносит решение о выплате сумм пенсии с учётом проведённых индексаций, и в январе пенсионер получит уже полный размер пенсии, а также доплату за предыдущие три месяца — октябрь, ноябрь и декабрь», — разъяснили специалисты Пенсионного фонда.

Напомним, 16 сентября в Пенсионном фонде рассказали о доплатах к пенсии гражданам с 30-летним стажем.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

пенсионеры
Пенсионный фонд
пенсия
ПФР
доплаты
октябрь

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