Пособие 10000: кто получит новые выплаты на детей от государства

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Кабмин выделил дополнительные 1,73 миллиарда рублей на детские выплаты; поддержку от государства смогут получить семьи с детьми до трёх лет.

Дополнительные средства на выплату детских пособий в регионы распорядился направить кабмин. Такой указ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

Размер выплаты зависит от регионального детского прожиточного минимума. По данным на 2019 год, в среднем она составляет 10,4 тысячи рублей. Деньги получат семьи, в которых родился третий ребёнок. Выплачивать пособие будут до достижения ребёнком трёхлетнего возраста.

Более 1,73 млрд рублей на новые пособия будут направлены в следующие регионы: Башкортостан, Северную Осетию, Удмуртскую и Чувашскую республики, Иркутскую, Ленинградскую и Сахалинскую области и Чукотский автономный округ.

Известно, что такую меру поддержки получают около 517 тысяч российских семей.

Напомним, 30 сентября закончится срок подачи заявлений на путинские выплаты. Получить их могут семьи, которые не обращались за деньгами ранее.