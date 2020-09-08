Привет с фронта: в Красноярске нашли обломки бомбардировщика времён Великой Отечественной войны

Фото из открытых источников

Поисковая группа в Красноярске нашла на дне Енисея обломок бомбардировщика А-20 «Бостон»; самолёт упал весной 1943 года.

В Красноярске обнаружен обломок, который, предположительно, принадлежит упавшему в 1943 году самолёту А-20 «Бостон». Как сообщают местные СМИ, поиски инициировал член Русского географического общества, руководитель поискового отряда «Трасса» Военно-инженерного института СФУ Александр Матвеев.

На глубине около 4 метров поисковикам удалось обнаружить предполагаемый обломок самолёта — элемент обшивки бомбардировщика, сообщили в Русском географическом обществе

«За долгие годы, прошедшие с момента авиакатастрофы, сильно изменилось русло Енисея, дно, и прилегающая территория. Во время подсыпки и укрепления берега, большая часть дна была также засыпана галькой. В такой ситуации обнаружение даже одного обломка – это большое дело, дань памяти погибшим советским лётчикам», — отметил Александр Матвеев.

Теперь поисковому отряду вместе с криминалистами Следственного комитета предстоит исследовать найденный предмет.

Напомним, в начале сентября в Телецком озере всплыли обломки самолёта, пропавшего 14 лет назад.