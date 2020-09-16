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Пропавший весной известный новосибирский учёный найден мёртвым

вчера 22:31

Фото сайт ГУ МВД по Новосибирской области.

Известный новосибирский учёный Кулаков найден мёртвым; мужчина 3 марта вышел из здания института на Красном проспекте и пропал.

Известный учёный из Новосибирска Геннадий Кулаков, который 3 марта вышел из здания института на Красном проспекте и пропал, найден мёртвым. Об этом в воскресенье, 20 сентября, сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт».

"Найден случайным прохожим. Наш отряд выражает глубокие соболезнования родным и близким", — сообщила руководитель отряда Алеся Яблонских.

О пропаже 88-летнего Геннадия Кулакова стало известно в начале марта этого года, когда он вышел из здания Института горного дела и пропал. Его искали несколько месяцев, поскольку мужчине требовалась медицинская помощь. Также было известно, что он и раньше уходил из дома и отсутствовал довольно долгое время.

О времени и месте похорон Геннадия Кулакова будет известно позже.

Напомним, на 57-м году скончался актёр театра и кино Владимир Чуприков, известный по ролям в фильмах «Гагарин. Первый в космосе», «Любовь-морковь — 2» и «Возвращение Мухтара».

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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умер
учёный
Кулаков

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