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Пропавшую два года назад сибирячку нашли в Казахстане

сегодня 15:48

Фото с сайта pixabay.com

Больше двух лет сибирячку искала мать, после чего её обнаружили в Казахстане; пропавшая женщина успела устроить жизнь в новой стране.

Два года и четыре месяца сибирячку пытались найти после того, как она ушла из дома в Ордынском районе. В 2020 году её нашли в Павлодаре. Об этом сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

«В Павлодаре установлено местонахождение 36-летней гражданки Российской Федерации, которая 8 мая 2018 года ушла из дома по адресу: РФ, Новосибирская область, Ордынский район, село Верх-Ирмень, и до настоящего времени её местонахождение не было известно. В розыск подала мама пропавшей», – сообщили правоохранители.

Также стало известно, что спустя два года пропавшая сибирячка живёт вместе с гражданским супругом.

Напомним, в Бурятии пропали московские туристы, которые несли с собой погибшего товарища.

Автор:
Денис Калин

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