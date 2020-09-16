Пьяный сын российского вице-губернатора сбил машину с шестилетней девочкой

Фото МЧС по брянской области

Сын российского вице-губернатора устроил пьяную аварию; водитель госпитализирован в тяжёлом состоянии, пассажирка и шестилетняя девочка получили травмы.

Сын вице-губернатора Брянской области Александра Резунова устроил пьяную аварию, в результате которой пострадали три человека, в том числе шестилетний ребёнок. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Ночью 18 сентября в центре Брянска Volkswagen Touareg, за рулём которого находился 33-летний Максим Резунов, врезался в две другие машины. Водитель одной из них, 21-летний мужчина, не пострадал, однако трое находившихся во второй машине получили травмы: 35-летний водитель госпитализирован в тяжёлом состоянии, пассажирка и шестилетняя девочка получили лёгкие травмы.

По словам очевидцев, Резунов был сильно пьян. Он отказался от медосвидетельствования. 19 сентября суд лишил его прав и оштрафовал на 30 тысяч рублей.

Для Максима Резунова не впервой кататься в нетрезвом виде на собственном авто. В 2012 году его уже пытались осудить за пьяную езду, но ему удалось избежать ответственности. Он занимает должность госинспектора отдела транспортного контроля в Управлении государственного автодорожного надзора.

Напомним, в ночь на 20 сентября под Нижним Новгородом в автоаварии погибли пять человек.