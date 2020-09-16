Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Пьяный сын российского вице-губернатора сбил машину с шестилетней девочкой

сегодня 18:22

Фото МЧС по брянской области

Сын российского вице-губернатора устроил пьяную аварию; водитель госпитализирован в тяжёлом состоянии, пассажирка и шестилетняя девочка получили травмы.

Сын вице-губернатора Брянской области Александра Резунова устроил пьяную аварию, в результате которой пострадали три человека, в том числе шестилетний ребёнок. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Ночью 18 сентября в центре Брянска Volkswagen Touareg, за рулём которого находился 33-летний Максим Резунов, врезался в две другие машины. Водитель одной из них, 21-летний мужчина, не пострадал, однако трое находившихся во второй машине получили травмы: 35-летний водитель госпитализирован в тяжёлом состоянии, пассажирка и шестилетняя девочка получили лёгкие травмы.

По словам очевидцев, Резунов был сильно пьян. Он отказался от медосвидетельствования. 19 сентября суд лишил его прав и оштрафовал на 30 тысяч рублей.

Для Максима Резунова не впервой кататься в нетрезвом виде на собственном авто. В 2012 году его уже пытались осудить за пьяную езду, но ему удалось избежать ответственности. Он занимает должность госинспектора отдела транспортного контроля в Управлении государственного автодорожного надзора.

Напомним, в ночь на 20 сентября под Нижним Новгородом в автоаварии погибли пять человек.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

1

Теги

пострадал ребёнок
автоавария

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

91780
«Взяла кредит, чтобы собрать детей в школу»: родители просят выплатить пособие на детей в октябре
30988
«Магнитка» в гостях накидала четыре шайбы в ворота ЦСКА за полпериода и выскочила на первое место в КХЛ
30986
В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли ещё три человека
23840
Не гриппуйте!: в Новосибирской области 300 тысяч жителей привились от гриппа за неделю
19806
Автоматические продления выплат от ПФР продолжатся до 1 октября
19766
Россияне определили, почему туристы не едут в малые города России
18714
Имитация захвата заложников на уроке ОБЖ была лишней: мэр Ишима получил представление от прокуратуры