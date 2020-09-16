Пять человек погибли в массовом ДТП под Нижним Новгородом

Фото ГУ МЧС России по Нижегородской

Пять человек погибли в страшной аварии под Нижним Новгородом; в Кстовском районе столкнулись сразу три автомобиля.

Страшная авария произошла вечером 19 сентября в пригороде Нижнего Новгорода. В районе поворота к деревне Подвалиха Кстовского района столкнулись сразу три легковых автомобиля.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области, происшествие произошло на 442 километре федеральной автодороги М-7 «Волга».

"В результате ДТП погибли 5 человек, среди которых был подросток 13-14 лет. Ещё трое человек было доставлено в больницу с ранениями разной степени тяжести", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно полученной информации, один из автомобилей выехал на встречную полосу, где врезался в другую машину. Это, в свою очередь, повлекло ещё одно столкновение с третьим автомобилем.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Напомним, в Новосибирске лоб в лоб столкнулись автомобили, одного из водителей экстренно госпитализировали.