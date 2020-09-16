Пять секретов бодрости и красоты: Виктория Бекхэм поделилась любимыми диетическими рецептами

Фотографии из аккаунта victoriabeckham социальной сети Instagram

Виктория Бекхэм рассказала, как правильно начать свой день; диетические рецепты и секреты красоты певицы.

Секрет 1 — польза уксуса натощак

Каждое утро Виктория Бекхэм выпивает две ложки яблочного уксуса натощак.

Этот секрет красоты часто вызывает споры. Одни настаивают, что от двух ложек яблочного уксуса на голодный желудок ничего не произойдёт, другие предупреждают, что такой эксперимент подойдёт точно не всем.

Отметим, что уксус улучшает иммунитет, снижает уровень «плохого» холестерина и замедляет старение. Однако его нельзя принимать людям с язвой желудка, гастритом и панкреатитом.

Секрет 2 — очищение тёплой водой с лимоном

Виктория Бекхэм всегда начинает свой день с детокса. По её словам, нет ничего лучше для стимуляции пищеварения, чем тёплая вода с лимоном.

При этом врачи отмечают, что она также способствует очищению печени и почек.

Секрет 3 — здоровый завтрак

В одной из сториз в Instagram Виктория показала свой завтрак. Он состоит из семян чиа, малины и миндального молока.

Она также заявила, что любит пюре из авокадо за то, что оно насыщает организм полезными жирами и сохраняет сияние кожи.

Кстати, любимый смузи Бекхэм — с яблоками, киви, лимоном, шпинатом, брокколи и семенами чиа.

Секрет 4 — бодрость в чашке кофе

Виктория Бекхэм отмечает, что кофе — её маленькая слабость, без которой не обходится ни одно утро. Однако ароматный напиток однозначно заряжает её энергией на весь день.

Секрет 5 — фитнес по утрам

Самый оживлённый момент утра — это фитнес с тренером.

Тренировка в общей сложности занимает у Виктории два часа: час бега и час упражнений по методу Трейси Андерсон.

Напомним, 17 сентября Виктория Бекхэм рассказала о своей любимой диете.