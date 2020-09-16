Рабочего засыпало грунтом в траншее: новосибирский СК начал проверку

Фото МАСС Новосибирск и из открытых источников

В Новосибирске Следком начал проверку после ЧП на строительстве трубопровода; мужчина долгое время провёл под землёй и остался жив.

В Следственном комитете по Новосибирской области сообщили о начале доследственной проверки по факту обрушения на рабочего грунта в траншее.

При производстве подрядных работ по прокладыванию трубопровода на улице Станционной рабочего ООО «Сити Строй», засыпало землёй и кирпичом.

«Рабочие осуществляли выкапывание ямы, в которой в тот момент находился пострадавший. Произошло обрушение одной из стен ямы, состоящей из земли и кирпича. На момент обвала яма составляла 3 метра 10 см. В настоящий момент пострадавший находится в больнице», — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

По предварительным данным следствия, земля обвалилась из-за дождей, так как намокла и была тяжёлой.

Напомним, мужчина провёл под землёй 1,5 часа.