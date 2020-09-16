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Росстат назвал среднюю продолжительность жизни в Новосибирской области

сегодня 18:40

Фото pixabay.com

Названа средняя продолжительность жизни в Новосибирской области; в целом по Сибири данный показатель составил 71,1 года.

Статистики выяснили среднюю продолжительность жизни населения Новосибирской области, об этом сообщает Новосибирскстат. По данным ведомства, в последние 14 лет продолжительность жизни увеличивается и в 2019 году она составила 72,3 года.

«В 2019 году ожидаемая продолжительность жизни при рождении у сельского населения была на 3,1 года меньше, чем у городского (69,8 и 72,9 лет соответственно). За прошедший год она возросла у горожан на 0,4 года, у сельчан – на 0,3 года», — заявили в ведомстве.

Самая низкая продолжительность жизни в области было зафиксировано в 2005 году — 65,1 года.

В целом по СФО данный показатель составил 71,1 года, по России – 73,3 года. Среди регионов Сибири наименьшая продолжительность жизни в Республике Тыва – 67,6 года. Наиболее же высокий показатель в данном аспекте в Томской области (72,9 года).

Напомним, вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин введёт в строй в Новосибирской области четыре проблемных дома.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

Сибирь
продолжительность жизни

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