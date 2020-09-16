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Семь человек насмерть отравились алкоголем в Томской области

сегодня 11:44

Фото СК по Омской области

В Омской области суд вынес приговор торговцу суррогатным алкоголем; после выпивки умерли семь человек, ещё шестерых выходили врачи.

Суд отправил в колонию торговца суррогатным алкоголем, из-за которого пострадали 13 человек.

По данным следствия и суда, ранее судимый за кражи Павел Бражников приобрёл у знакомого в Омске пятилитровую канистру с техническим спиртом и, разбавив спирт водой в пропорции один к двум, под видом хорошего алкоголя продал местным жителям по 100 рублей за пол-литровую бутылку. После употребления суррогата от острого отравления метанолом в период с 25 по 28 января 2020 года скончались семь граждан в возрасте от 25 до 73 лет, шести местным жителям, употребившим суррогат, был причинён вред здоровью различной степени тяжести.

Суд избрал в отношении 37-летнего Павла Бражникова наказание в виде шести лет колонии общего режима.

Напомним, в середине сентября в России предложили ограничить продажу алкоголя на новогодние праздники.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

суд
Омская область
суррогатный алкоголь

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