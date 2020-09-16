Сгорел за три часа от коронавируса: раскрыты подробности смерти Михаила Борисова

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Раскрыты подробности смерти Михаила Борисова; у телеведущего было поражено до 75 % лёгких из-за коронавируса, он сгорел за три часа на руках у врачей.

Стали известны подробности о болезни и кончине ведущего Михаила Борисова. Во время первого приступа артист отказался от госпитализации и потерял три часа, возможно, стоивших ему жизни.

Как пишут СМИ, первый раз мужчине скорую вызвали в 12:35, прямо на съёмочную площадку. Съёмки шли на территории бывшего завода «Компрессор». Борисов пожаловался на затруднённое дыхание, у него резко снизилось давление. Однако он отказался поехать в больницу и остался на площадке.

Через три часа, в 15:45, в скорую поступил второй вызов. Самочувствие ведущего ухудшилось, у него развилась лёгочная эмболия. Медики отвезли артиста в 36-ю городскую больницу.

К вечеру состояние пациента резко ухудшилось. Ему поставили предварительный диагноз «коронавирус», подключили к аппарату ИВЛ. Затем артиста решили перевезти в 52-ю больницу, специализирующуюся на лечении пациентов с COVID-19. Телеведущего успели доставить в больницу, но помочь ему не смогли. Он умер в 22:51.

Медики говорят, что у Борисова было поражено до 75 % лёгких. Теоретически он мог заразить людей, находившихся с ним на съёмочной площадке. В настоящее время весь работавший с ним персонал отправлен на двухнедельный карантин, у них взяты тесты на коронавирус.

Напомним, бессменный ведущий программы «Русское лото» Михаил Борисов скончался в возрасте 71 года.