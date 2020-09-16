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«Сибирь» – «Динамо» Минск: дата и время матча, где смотреть, котировки букмекеров

сегодня 07:01

Фото пресс-центра ХК "Сибирь"

Хоккеисты «Сибири» сыграют с игроками минского «Динамо» сегодня в 23:10 по новосибирскому времени; матч пройдёт в Беларуси.

«Сибирь» сыграет с «Динамо» из Минска сегодня в 23:10 по новосибирскому времени. Трансляцию матча проведут телеканалы «ОТС» и «КХЛ HD».

Первый выездной матч после серии домашних игр хоккеисты «Сибири» проведут на «Минск-Арене».

Счёт в серии из четырёх домашних игр – 2:2. Стоит отметить, что это были тяжелейшие матчи, в которых «Сибири» удалось добыть первые пять очков в нынешнем сезоне КХЛ. Новосибирцы занимают 8-е место в таблице восточной конференции по итогам семи матчей.

Минское «Динамо» занимает четвёртую строчку в таблице западной конференции с восьмью очками. Последние два матча белорусы выиграли и явно подходят к матчу в победном настроении.

Несмотря на это, букмекеры отдают незначительное предпочтение «Сибири». Поставить на «Снеговиков» можно с коэффициентом 2,43. За «Динамо» предлагают 2,57.

Напомним, трёхматчевая серия выездных матчей «Сибири» продлится до 25 сентября.

Автор:
Денис Калин

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Теги

хоккей
ХК «Сибирь»
кхл

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