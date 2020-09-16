«Сибирь» завершила серию домашних матчей и отправляется на сложнейший выезд

Фото пресс-центра ХК «Сибирь»

Новосибирские хоккеисты откатали четыре сложнейших домашних матча и отправляются на выезд; следующий матч «Сибирь» сыграет уже завтра, 21 сентября.

Труднейшая серия домашних матчей для хоккеистов «Сибири» завершилась. Уже сегодня новосибирские игроки отправятся в Минск, где завтра, 21 сентября, сыграют с местным «Динамо». Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

«Сибирь» провела четыре непростых домашних матча. Первая игра в Новосибирске проходила против чемпиона ЦСКА, и в основном времени удалось добыть ничью, но в серии бросков удача улыбнулась армейцам. Статистика по четырём матчам на домашней арене – 2:2. У «Сибири» пять очков после семи игр.

После матча с минским «Динамо» новосибирцы отправятся в Санкт-Петербург, где 23 сентября встретятся с хоккеистами СКА. Последний выездной матч «Сибирь» сыграет в Хельсинках с «Йокеритом» 25 сентября.

Напомним, ранее гендиректор «Сибири» заявил, что стоит быть готовым к переносам матчей из-за коронавируса.