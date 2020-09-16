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Синоптики пообещали новосибирцам теплую и снежную зиму

сегодня 19:40

Фото pixabay.com

Новосибирской области предсказали теплую и снежную зиму; постепенное наступление зимы в России уже началось, считают метеорологи.

В России и Новосибирской области ожидается теплая и снежная зима, об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. По её словам, постепенное наступление зимы в России уже началось.

Специалист отметила, что в последние годы на территории страны наблюдается потепление климата.

«Также позже зима приходит на юг Дальнего Востока, в Приморский край, на острова, побережье. Потому что океан, морская вода прогревается и отдает тепло. Традиционно холодными районами являются Якутия, и в октябре при похолоданиях там уже могут быть тридцатиградусные морозы по ночам», — заявила Паршина.

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец также заявил, что предполагает, что грядущую зиму будут температуры выше средних многолетних значений, а также ожидается выпадение обильных осадков.

«Вполне себе приличная, нормальная. Должна быть "русская" зима, а она будет мягкая, с небольшим превышением по температуре», — цитирует синоптика ТАСС.

Напомним, ученые узнали, как погода влияет на мозг.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

зима
Новосибирская область
прогноз погоды

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