Скончались три женщины: что известно о новых жертвах коронавируса в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова и Михаила Докукина / Сиб.фм

Оперативный штаб представил данные по коронавирусу в Новосибирске; за сутки погибли три пациента.

Количество летальных случаев от коронавируса в Новосибирске стабильно продолжает расти. По данным оперативного штаба, скончались ещё три человека.

«Скончались ещё три женщины, им было 58 лет, 65 лет и 81 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 413 человек», – говорится в сообщении оперштаба.

В отделениях интенсивной терапии находятся 34 человека. На ИВЛ – 5 пациентов.

Госпитализированы 19 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтверждённым диагнозом.

Напомним, в Республике Алтай побит суточный рекорд по новым случаям заражения коронавирусом.