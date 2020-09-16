Скончались три женщины: что известно о новых жертвах коронавируса в Новосибирске
Фото Густаво Зырянова и Михаила Докукина / Сиб.фм
Оперативный штаб представил данные по коронавирусу в Новосибирске; за сутки погибли три пациента.
Количество летальных случаев от коронавируса в Новосибирске стабильно продолжает расти. По данным оперативного штаба, скончались ещё три человека.
«Скончались ещё три женщины, им было 58 лет, 65 лет и 81 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 413 человек», – говорится в сообщении оперштаба.
В отделениях интенсивной терапии находятся 34 человека. На ИВЛ – 5 пациентов.
Госпитализированы 19 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтверждённым диагнозом.
Напомним, в Республике Алтай побит суточный рекорд по новым случаям заражения коронавирусом.
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