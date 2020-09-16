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Следователи начали проверку полицейских, обвинённых в избиении новосибирца

сегодня 12:48

Фото с сайта pixabay.com и из архива Сиб.фм

Житель Венгерово пожаловался на избиения со стороны полиции сегодня, 20 сентября; следствие проверит информацию и действия полицейских.

О нападении сотрудников полиции пострадавший написал в соцсетях сегодня, 20 сентября. Следственный комитет проводит проверку информации об избиении жителя Венгерово полицейскими, сообщает пресс-служба СК по Новосибирской области.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области организована доследственная проверка по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, о противоправных действиях сотрудников полиции», – говорится в сообщении.

Следователям предстоит установить подозреваемых в избиении и опросить свидетелей произошедшего.

Напомним, сегодня мужчина рассказал корреспонденту Сиб.фм, что намерен обратиться в прокуратуру.

Автор:
Денис Калин

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