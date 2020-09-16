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Сначала повеет теплом, потом зальёт холодными дождями: прогноз погоды в Новосибирске на следующую неделю

сегодня 22:47

Фото pixabay.com

Прогноз погоды на следующую неделю; вторник будет сильно отличаться от теплого понедельника — холод, дождь и сильный ветер.

Предстоящая неделя в Новосибирске и в целом по области начнется с тепла. В понедельник, 21 сентября, температура воздуха днем составит +19... +23 градуса, будет ясно и солнечно, ночью столбик термометра опустится до +14... +15 градусов.

Вторник, среда и четверг, 22, 23 и 24 сентября, будут пасмурными, дождливыми и прохладными. Температура воздуха в эти дни составит +12... +13 градусов тепла, ожидается небольшой дождь.

В пятницу уже похолодает ощутимо, 25 сентября — в этот день температура воздуха до +10 градусов, также ожидается дождь. Такая же погода будет и в субботу, 26 сентября. Воскресенье, 27 сентября, также будет прохладным и пасмурным, однако дождя в этот день не ожидается.

Напомним, синоптики рассказали, какая в Новосибирской области будет предстоящая зима.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

Новосибирская область
прогноз погоды

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