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«Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и подвинул «Зенит» на первом месте

вчера 23:35

Фото pixabay.com

«Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и догнал «Зенит»; москвичи академично разобрались с «Рубином» 2:0.

Московский «Спартак» на выезде обыграл «Рубин» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье, 20 сентября, в Казани и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

В первом тайме у красно-белых отличился Джордан Ларссон, а защитник хозяев Михаил Меркулов отметился автоголом. Во второй половине игры зрители не увидели голов. С 61-й минуты москвичи играли в меньшинстве: две желтые карточки получил Павел Маслов.

Победа позволила «красно-белым» набрать 17 очков и догнать лидирующий в чемпионате «Зенит». «Рубин» имеет в активе 11 очков и находится на седьмой позиции чемпоната.

В следующем туре «Спартак» 26 сентября на выезде сыграет с «Тамбовом». «Рубин» днем позже на чужом поле встретится с «Ротором».

Напомним, московские «армейцы» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на своей площадке проиграли магнитогорскому «Металлургу» со счётом 2:4.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

футбол
Спартак
Рубин

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