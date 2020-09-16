Стало известно о судьбе "Русского лото" после трагической смерти Борисова

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Стала известна судьба «Русского лото» после смерти Борисова; с поиском замены скончавшемуся телеведущему пока повременят.

Розыгрыши телепрограммы «Русского лото» после смерти её бессменного телеведущего Михаила Борисова будут вести его соведущие Ирида Хусаинова, Инна Воронина и Виктория Панина. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя «Столото».

«Пока розыгрыши «Русского лото» будут вести многолетние соведущие Михаила Борисовича Ирида Хусаинова, Инна Воронина и Виктория Панина. Периодичность розыгрышей лотереи и ее правила не меняются», — объяснил представитель.

Будут ли искать замену Борисову и появится ли у передачи новый ведущий-мужчина, представитель "Столото" не уточнила.

Отмечается, что сегодняшняя передача выйдет в записи с участием умершего ведущего.

Бессменный ведущий розыгрышей «Русского лото» Михаил Борисов, госпитализированный прямо со съёмочной площадки, скончался в больнице, на 72-м году жизни.

Напомним, стала известна причина смерти ведущего "Русского лото" Михаила Борисова.