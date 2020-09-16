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Суточный рекорд по коронавирусу побит в Республике Алтай

сегодня 11:16

Фото pixabay.com

В Республике Алтай установлен суточный рекорд по числу заболевших коронавирусом; выявлено 78 новых случаев.

В Республике Алтай выявлено 78 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В таком количестве заболевших в регионе ещё не выявляли.

Коронавирус подтвердился у 19 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у четырёх детей; у 16 жителей Кош-Агачского района, в том числе у восьми детей; у 13 жителей Онгудайского района, в том числе у двух детей; у 11 жителей Турочакского района, в том числе у трёх детей; у шести жителей Майминского района; у шести жителей Усть-Коксинского района, в том числе у двух детей; у трёх жителей Усть-Канского района; у двух жителей Шебалинского района; у одного жителя Улаганского района; у одного жителя Чемальского района.

Как сообщает оперативный штаб, 44 из 78 новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими. В 25 случаях диагностированы симптомы заболевания.

Зарегистрирован ещё один случай смерти пациента с коронавирусом. В субботу, 19 сентября, скончалась 70-летняя жительница Майминского района. Коронавирус у неё был подтверждён 3 сентября, также у женщины была диагностирована коронавирусная пневмония, из сопутствующих заболеваний – сахарный диабет и гипертоническая болезнь. Таким образом, за весь период в регионе зарегистрировано 15 летальных случаев у пациентов с COVID-19, 13 из них – от COVID-19, два – от иных причин.

Напомним, в Новосибирской области коронавирус подтверждён у 12 410 человек.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Республика Алтай
коронавирус

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