Тело нашли возле кладбища: Следком сообщил подробности гибели известного учёного в Новосибирске

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СК провёл проверку по факту обнаружения на кладбище Новосибирска учёного Геннадия Кулакова; точная причина смерти будет установлена после проведения судмедэкспертизы.

В управлении Следственного комитета РФ по Новосибирской области провели доследственную проверку по факту без вести пропавшего весной новосибирского учёного Геннадия Кулакова. Накануне тело мужчины было обнаружено случайными прохожими на одном из кладбищ Новосибирска.

"Следователи СК проводили доследственную проверку. Сегодня возле Южного кладбища в Советском районе было обнаружено тело с гнилостными изменениями. При погибшем имелась записка с данными, которые позволили предположить, что данное лицо является Геннадием Кулаковым. По данным следствия, мужчина всегда ее имел при себе на случай его пропажи", — при водится на сайте пресс-службы СК по региону.

Отмечается, точная причина смерти Кулакова будет установлена по результатам вскрытия и проведения судебно-медицинской экспертизы. Следователями устанавливаются все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Известный учёный из Новосибирска Геннадий Кулаков, который 3 марта вышел из здания института на Красном проспекте и пропал, найден мёртвым. Об этом в воскресенье, 20 сентября, сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт».

Напомним, на 57-м году жизни скончался актёр театра и кино Владимир Чуприков, известный по ролям в фильмах «Гагарин. Первый в космосе», «Любовь-морковь — 2» и «Возвращение Мухтара».