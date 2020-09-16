Умер актёр Владимир Чуприков

Фото кадр из фильма

Умер актёр Владимир Чуприков; звезде фильмов «Гагарин. Первый в космосе», «Любовь-морквь — 2» было 56 лет.

Скончался актёр театра и кино Владимир Чуприков, известный по ролям в фильмах «Гагарин. Первый в космосе», «Любовь-морквь — 2» и «Возвращение Мухтара».

Об этом сообщает Российский академический молодёжный театр (РАМТ), в котором он работал 20 лет назад. Актёр скончался 19 сентября в возрасте 56 лет.

Девятнадцатого сентября ушёл из жизни Владимир Чуприков, служивший в РАМТе с 1988-го по 2000 год. Наши соболезнования родным и близким, — говорится в сообщении на сайте театра.

Владимир Чуприков — выпускник студии при Центральном детском театре. В 1988 году сразу по окончании студии его приняли в труппу РАМТа. Среди прочего он снялся в фильмах и сериалах «Папины дочки», «Сталин. Live», «Кулагин и партнёры», «Возвращение Мухтара» и «Гагарин. Первый в космосе».

Напомним, телеведущий передачи «Русское лото» Михаил Борисов скончался в Москве на 72 году жизни от коронавирусной инфекции.