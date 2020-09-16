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Умерли три женщины – коронавирус в Новосибирске: сообщение оперативного штаба на 12:00 20 сентября

сегодня 12:05

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Ещё 61 случай COVID-19 выявили в Новосибирской области; умерли три человека.

По данным оперативного штаба, на утро 20 сентября в регионе зарегистрирован 12 471 случай коронавирусной инфекции (+61 за последние сутки), в том числе у 739 детей. 11 323 человека выписаны с выздоровлением (+34 за сутки).

Скончались ещё три женщины, им было 58 лет, 65 лет и 81 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 413 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 34 человека. На ИВЛ – 5 пациентов.

Госпитализированы 19 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтверждённым диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 148.

В больницы районов области госпитализированы 426 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтверждённым диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 486 115 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 160 жителей области, 41 305 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 3 125 обращений, госпитализированы 28 пациентов.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Новосибирская область
коронавирус

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