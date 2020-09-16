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Увезли со съёмок программы: в больнице скончался ведущий «Русского лото» Михаил Борисов

сегодня 14:24

Фотографии с сайтов pixabay.com и htvs.ru

Сегодня скончался ведущий «Русского лото» Михаил Борисов; вчера его госпитализировали со съёмочной площадки.

Бессменный ведущий розыгрышей «Русского лото» Михаил Борисов, вчера госпитализированный прямо со съёмочной площадки, сегодня скончался в больнице, сообщает Театральный институт имени Бориса Щукина.

«Вчера нас постигла тяжёлая утрата — ушёл из жизни Михаил Борисович Борисов», — говорится в сообщении на сайте института.

Накануне ТАСС сообщало, что ведущего госпитализировали прямо со съёмочной площадки. Врачи ввели его в медикаментозную кому, но спасти не смогли.

В театре отметили, что он всегда был энергичным и полным жизни.

«Михаил Борисович казался воплощением стабильности и спокойной уверенности в завтрашнем дне. Он много работал — в театре, в кино, на телевидении. Делал всё с неповторимым чувством собственного достоинства», — подчеркнули коллеги.

Напомним, 18 сентября скончался заражённый коронавирусом мэр российского города.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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