Увезли со съёмок программы: в больнице скончался ведущий «Русского лото» Михаил Борисов
Фотографии с сайтов pixabay.com и htvs.ru
Сегодня скончался ведущий «Русского лото» Михаил Борисов; вчера его госпитализировали со съёмочной площадки.
Бессменный ведущий розыгрышей «Русского лото» Михаил Борисов, вчера госпитализированный прямо со съёмочной площадки, сегодня скончался в больнице, сообщает Театральный институт имени Бориса Щукина.
«Вчера нас постигла тяжёлая утрата — ушёл из жизни Михаил Борисович Борисов», — говорится в сообщении на сайте института.
Накануне ТАСС сообщало, что ведущего госпитализировали прямо со съёмочной площадки. Врачи ввели его в медикаментозную кому, но спасти не смогли.
В театре отметили, что он всегда был энергичным и полным жизни.
«Михаил Борисович казался воплощением стабильности и спокойной уверенности в завтрашнем дне. Он много работал — в театре, в кино, на телевидении. Делал всё с неповторимым чувством собственного достоинства», — подчеркнули коллеги.
Напомним, 18 сентября скончался заражённый коронавирусом мэр российского города.
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