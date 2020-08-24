В Алтайском крае хотят ввести плату за посещение природных объектов

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В Алтайском крае задумались о взимании с туристов платы за посещение любимых мест; в частности хотят сделать платным въезд на озеро Ая.

Плату за посещение озера Ая и водопадов на реке Шинок могут ввести в Алтайском крае. С такой инициативой выступил министр природных ресурсов и экологии региона Владимир Попрядухин.

По информации министра, озеро Ая посещают 300 тысяч туристов в год. Они могут приносить десятки миллионов рублей дополнительного дохода.

Также планируют ввести плату за посещение водопадов на реке Шинок. Для привлечения туристов здесь хотят оборудовать экологические тропы. Необходимая документация уже разработана, до конца 2020 года должен пройти конкурс на обустройство территории, сообщает «Красная весна».

«По нашим расчётам, ставка за одно посещение, вне зависимости от срока нахождения на особо охраняемой природной территории, может составлять 65 рублей с человека», — сообщил министр.

Напомним, в конце августа губернатор Новосибирской области раскритиковал инициативу введения платы за вход в дендропарк.