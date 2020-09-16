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В Новосибирске резко возросла стоимость аренды однокомнатных квартир

сегодня 18:24

Фотографии Густаво Зырянова / Сиб.фм и с сайта pixabay.com

Аналитики ЦИАН отмечают резкий рост стоимости аренды жилья; Новосибирск занял 5-е место в рейтинге.

В Новосибирской области резко подорожала аренда однокомнатных квартир, сообщают аналитики ЦИАН.

Эксперты сравнили стоимость аренды однокомнатной и двухкомнатной квартиры в сентябре прошлого года с ценами на аналогичное жильё в сентябре и августе этого года.

Выяснилось, что сильнее всего аренда однокомнатной квартиры подорожала в Москве – в среднем на 5,5 %. В Новосибирске съём жилья подорожал на 3,9 %.

При этом, двухкомнатные в Москве за год выросли в цене на 5,4 %, лидером подорожания стала Самара – 5,8 %. Новосибирск расположился на пятом месте с показателем 4,2 %.

Средняя стоимость аренды однокомнатного жилья в Новосибирске за год повысилась с 18 до 18,7 тысяч рублей, двухкомнатного — с 24,2 до 25 тысяч рублей в месяц.

Напомним, вчера стало известно, что число бедных в России критически возросло.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

новосибирск
аналитика рынка
ЦИАН
квартиры
аренда
подорожание
стоимость

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