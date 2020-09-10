В Новосибирске запустят первый в России курс подготовки музейных волонтёров для инвалидов

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В Новосибирске запустят первый в РФ курс подготовки музейных волонтеров для инвалидов; на реализацию проекта выделили 730 тыс. рублей.

Курс подготовки музейных волонтеров, работающих с людьми с ограниченными возможностями, запустят в Новосибирске в 2020 году. как рассказала руководитель Музея "Заельцовка" — филиала "Музея Новосибирска" Елена Макарова, В России таких проектов раньше не было.

"Новосибирский городской открытый колледж", вместе с "Государственным музеем истории религии", научным отделение по музеям Сибирского отделения Российской академии наук и филиалом музея Новосибирска "Музей Заельцовка" получили президентский грант до ноября 2021 года. На проект было выделено 730 тысяч рублей. Его целью стало повышение уровня подготовки волонтеров музеев в работе с инвалидами и людьми с ограниченными возможностями здоровья", — цитируе Макарову ТАСС.

По её словам, была выявлена проблема, состоящая в том, что если сотрудники музея проходят обучение и готовы к работе с людьми с ограниченными возможностями, то волонтерские корпуса к этому не готовы. Как уверяет Макарова, это не так.

"Волонтеры зачастую задействованы в крупных мероприятиях, где присутствует множество людей. При этом сами волонтеры не до конца понимают, как именно должна быть построена работа с люди с ограниченными возможностями", — рассказала Макарова.

Для волонтеров проведут курс лекций с участием ведущих ученых-практиков по этой тематике. После этого слушателей поделят на команды, которые будут разрабатывать музейные проекты по работе с людьми, имеющими определенное ограничение возможностей. Волонтеры будут защищать свои проекты в режиме онлайн. Лучшие из этих проектов будут представлены на крупном всероссийском музейном форуме. Эта работа станет первым этапом реализации проекта "Музей в зоне доступа", в дальнейшем планируется сделать такие обучающие курсы постоянными.

По данным федеральной государственной информационной системы "Федеральный реестр инвалидов", в настоящее время в Новосибирской области проживают 183 тыс. инвалидов.

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